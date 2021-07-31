أسعار النفط تهبط لكنها على مسار تحقيق مكسب أسبوعي كبير

أسعار النفط تهبط لكنها على مسار تحقيق مكسب أسبوعي كبير

فيينا – هبطت أسعار النفط، خلال تعاملات امس لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ظل نمو الطلب على الخام بوتيرة أسرع من العرض.

ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.6 بالمئة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، عقب أن قفزت 1.75 بالمئة الخميس.

فيما هبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 73.19 دولار للبرميل، لتقلص مكسبا حققته أمس الخميس بواقع 1.7 بالمئة.

وقالت مارغريت يانغ الاستراتيجية لدى مؤسسة “ديلي إف إكس”، ومقرها سنغافورة: “تراجعت أسعار النفط قليلا في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادي إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف”.

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو اثنين بالمئة للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت يانغ: “هذا الأسبوع، أسعار النفط تلقت الدعم من دولار أمريكي أضعف وأرباح قوية للشركات الأمريكية. لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة (دلتا) في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلال على آفاق الطلب”.

المصدر: رويترز