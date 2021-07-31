أنطونوف ينتقد ما يروجه الإعلام الأمريكي حول الرياضيين الروس في أولمبياد طوكيو

أنطونوف ينتقد ما يروجه الإعلام الأمريكي حول الرياضيين الروس في أولمبياد طوكيو

واشنطن – أكد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن موسكو تعتبر ما نشرته وسائل إعلام أمريكية حول تعاطي بعض الأولمبيين الروس للمنشطات، تكهنات عديمة الأساس.

وشدد السفير، في تصريح نشر على الصفحة الرسمية للبعثة الدبلوماسية الروسية على فيسبوك، على أن مثل هذه المنشورات في وسائل الإعلام الأمريكية، تثير الاستغراب والحيرة.

وأكد أنه، “وفقا للوكالة الدولية لاختبار المنشطات، يبقى الروس من بين الرياضيين الأكثر خضوعا للاختبار بخصوص المنشطات خلال الألعاب الأولمبية الحالية”.

وأشار السفير إلى أن الرياضيين الروس يفوزون بالميداليات في أولمبياد طوكيو خلال منافسات عادلة ونزيهة.

وقال السفير: “ومحاولات تشويه سمعة إنجازاتهم تمليها الرغبة في التخلص من المنافسة العادلة”. وأضاف أن هذا النهج لا يتماشى مع روح الحركة الأولمبية.

يوم أمس الجمعة، فاز الروسي يفغيني ريلوف بالميدالية الذهبية في السباحة لمسافة 200 متر على الظهر في الألعاب الأولمبية 2020. ونال الميدالية الفضية السباح الأمريكي ريان مورفي، الذي قال لاحقا إن “التنافس كان غير عادل، ولا يجوز للرياضيين الروس المشاركة في الأولمبياد بسبب فضيحة المنشطات”.

من جانبه، انتقد رئيس لجنة التربية البدنية والرياضة والسياحة وشؤون الشباب في مجلس الدوما بوريس بايكين، في مقابلة مع RT ، تصريح الرياضي الأمريكي وشدد على أن ذلك لا يجلب الشرف له.

المصدر: .m24.ru