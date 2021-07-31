طوكيو – حطمت بريطانيا الرقم العالمي في طريقها إلى إحراز ذهبية سباق التتابع المختلط 4 مرات 100م للسباحة المتنوعة خلال الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية “طوكيو 2022”.

وسجل الفريق البريطاني الذي يضم كايتلين داوسون، آدم بيتي، جيمس غاي، وآنا هوبكين، زمنا قياسيا قدره 3:37.58 دقائق، محطما الرقم السابق المسجل باسم الصين العام الماضي في تشينغداو (3:38.95).

وحل الفريق الصيني ثانيا مسجلا 3:38.86 د، فيما حصدت أستراليا البرونزية بزمن 3:38.95 د.

وأنهى الأمريكيون السباق في المركز الخامس (3:40.58 د)، رغم تواجد كايليب دريسل المتوج بثلاث ذهبيات في طوكيو حتى الآن، وبذلك يخسر مسعاه إلى ست ميداليات في النسخة الحالية.

المصدر: أ ف ب