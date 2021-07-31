العراق – أعلن التحالف الدولي عن تجهيزه القوات الأمنية العراقية بمعدات تفوق قيمتها 5 مليارات دولار منذ العام 2014.

وأشار التحالف الدولي إلى أن مهمته من ناحية الدعم بعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية تقررها الحكومتان العراقية والأمريكية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد واين موراتو في تصريح لقناة “الإخبارية” العراقية اليوم الجمعة، إنه “في الأسبوع الأخير فقط جهز التحالف الدولي القوات الأمنية العراقية بمعدات تبلغ قيمتها 35 مليون دولار”، لافتا إلى أن “هذا جزء من صندوق تمويل وتدريب وتجهيز القوات الأمنية العراقية الذي دعمته القوات الأمريكية”.

وأضاف أن “هذا الدعم يشمل معدات الاتصالات ومعدات الاستخبارات وكذلك جميع الأمور في مجالات القوات الأمنية العراقية كافة”، مبينا أن “الدعم سيستمر في مساندة القوات العراقية، وربما في المستقبل وفي ظل قرار انسحاب القوات القتالية وسيترك الأمر لقرار من الحكومتين العراقية والأمريكية”.

وحدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في 27 من الشهر الجاري، أن علاقة العراق مع التحالف الدولي ستكون مبنية على ثلاثة ملفات.

وقال اللواء رسول، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن “كل ما يحتاجه العراق من التحالف الدولي هو أن تكون العلاقة الجديدة مبنية على الشراكة في موضوع مقاتلة الإرهاب، ودعم القوات المسلحة العراقية بالتدريب والتجهيز والتسليح، إضافة إلى الجهد الاستخباراتي”، مشيرا إلى أن “الإرهاب لا يزال يمثل خطرا ولا تزال هناك مناطق في شمال شرق سوريا يتواجد فيها بشكل كبير”.

المصدر: “واع”