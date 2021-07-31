السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.

وقال التحالف في بيان امس: إن “الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني”.

وتابع: “جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب”.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران منذ العام 2014.

المصدر: “واس”