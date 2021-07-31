ليبيا – قال مسؤول في قطاع المياه يونس التليسي إن إمدادات المياه مهددة بالتوقف بسبب الأعمال التخريبة التي تطال البنى التحتية وبعض المحطات المائية.

التليسي أضاف في تصريح لموقع”العربي الجديد” أن انفجارا بعبوات ناسفة أحدث أضراراً في الخط المائي الشرقي الذي يتجه من مدينة الشويرف إلى مصراتة، وهو ما تسبب في انقطاع المياه عن المنطقة الوسطى.

وأوضح أن بعض الخارجين على القانون يقومون بزراعة ألغام متفجرة، حيث تعرضت محطات لخمس عمليات تفجيرية وتخريبية، مطالباً الحكومة والأجهزة الأمنية بالتدخل لوقف هذه الممارسات.