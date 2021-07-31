الجيش الأفغاني يستعيد السيطرة على منطقة في هرات من طالبان

الجيش الأفغاني يستعيد السيطرة على منطقة في هرات من طالبان

أفغانستان – أكدت وزارة الدفاع في أفغانستان، إن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على منطقة غوزار في ولاية هرات، وطرد عناصر طالبان منها بعد أن قتل وجرح أكثر من 100 مسلح.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته على “تويتر”: “استعادت قوات الأمن الوطني الأفغانية والمليشيا، بدعم من القوات الجوية الأفغانية، اليوم السيطرة على منطقة غوزار في ولاية هرات من سيطرة طالبان. وتم خلال ذلك قتل أو جرح أكثر من 100 من مسلحي طالبان”.

وأكدت الوزارة أن الجيش، تمكن خلال العملية من ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر.

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.

وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.

المصدر: نوفوستي