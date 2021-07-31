الجيش الأمريكي يعلق على كيفية تنفيذ الهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

الجيش الأمريكي يعلق على كيفية تنفيذ الهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

الولايات المتحدة – أعلن الجيش الأمريكي أن قوات بحرية أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقه طاقم ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان، وجدت أدلة تشير إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وقال الجيش في بيان له أمس الجمعة إن القوات البحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة لمساعدة الطاقم وتمكنت من رؤية أدلة على وقوع هجوم.

وأضاف البيان أن النتائج الأولية “تشير بوضوح” إلى هجوم يشبه أسلوب الهجمات بطائرة بدون طيار.

وأوضح أن سفن البحرية الأمريكية رافقت ناقلة النفط التي صعد أفراد أمريكيون على متنها لتقديم المساعدة.

وكانت شركة “زودياك ماريتايم” التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أعلنت أمس أن ناقلة النفط “إم/تي ميرسر ستريت” التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.

وحملت إسرائيل إيران مسؤولية الهجوم على الناقلة، فيما لزمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحذر في التعليق. وقالت الخارجية الأمريكية: “نراقب الوضع عن كثب.. وننسق مع شركائنا الخارجيين من أجل الوقوف على الوقائع”.

المصدر: أ ف ب