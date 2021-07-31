الروسي ريلوف يتوج بالذهبية الثانية في أولمبياد طوكيو

طوكيو – أحرز النجم الروسي يفغيني ريلوف الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة على الظهر، صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020”.

وقطع ريلوف مسافة السباق برقم قياسي أولمبي جديد قدره (1:53.27) دقيقة، تاركا الميدالية الفضية للأمريكي ريان مورفي، الذي حل في المركز الثاني بزمن قدره (1:54.15) دقيقة.

بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب السباح البريطاني لوك غرينبان الذي وصل إلى خط النهاية بعد (1:54.72) دقيقة.

وحصد يفغيني ريلوف (24 عاما) الميدالية الذهبية الشخصية الثانية له في أولمبياد “طوكيو 2020” والتاسعة لمنتخب روسيا حتى الآن في هذه الألعاب، مقابل 12 ميدالية فضية، و9 ميداليات برونزية، ويشغل المركز الرابع في الترتيب العام.

المصدر: RT