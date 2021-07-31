ليبيا – كشف عضو مجلس النواب صلاح الصهبي عن انتهاء اللجنة الدستورية من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم.

الصهبي وفي تصريحات نقلها المركز الإعلامي لوزارت ومؤسسات وهيئات حكومة ليبيا أوضح أنه بعد التصويت على القانون من قٌبل مجلس النواب سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرةً من الشعب يوم 24 ديسمبر 2021، ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال باإذن الله إلى المرحلة الدائمة للدولة.

وأضاف: سيتم تقديم نتائج عملنا لمجلس النواب ليتسنى لزملائنا مناقشة مواد القانون وإقراره، بهدف ترسية المسار الديموقراطي السلمي الشامل التنفيذي والتشريعي في ليبيا.