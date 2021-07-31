ليبيا – هنأ المجلس الرئاسي الشعب الليبي أمس الجمعة باستكمال فتح الطريق الساحلي، والذي يأتي تتويجاً للجهود التي قام بها طيلة المدة الماضية، بمعية حكومة الوحدة الوطنية، دعما للجهود التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

المجلس الرئاسي اعتبر في بيان له أن هذه خطوة مهمة تقع ضمن المهام التي تعهد بها، وتسهم في تخفيف معاناة الليبيين، وكذلك تعجل بتحقيق تطلعاته في التغيير وتوحيد مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسة العسكرية.

وأكد على أن إعادة فتح الطريق الساحلي سيكون له الأثر الإيجابي على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي، وسيساعد على إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية، وهو الأمر الذي يحرص عليه المجلس الرئاسي.

كما ثمّن المجلس كافة الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية التي انتظرها الليبيون بفارغ الصبر، والتي سيكون لها بالغ الأثر على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وشدد المجلس الرئاسي لليبيين أنه يسير بخطى حثيثة نحو الإيفاء بكافة الاستحقاقات التي تعهد بها.