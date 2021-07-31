ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب أمس الجمعة إن “لجنة 5+5، لديها العديد من المهام عقب فتح الطريق الساحلي”.

المحجوب أضاف وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “فتح الطريق الساحلي يؤثر بشكل إيجابي على الخطوات المتبقية، وأنها إيجابية على كافة المستويات”.

وتابع أن “لجنة 5 +5 تعمل من أجل تسمية وزير الدفاع، واتخاذ خطوات تساهم في إنجاز هذا الأمر”.

وفيما يتعلق بتأمين الطريق الساحلي، أوضح أن وزارة الداخلية، وهي مؤسسة واحدة في الوقت الراهن، ستتولى تأمين الطريق عبر النقاط الأمنية على طول الطريق التي شكلت منذ فترة.

وبشأن عمل اللجنة على توحيد المؤسسة وسحب الأسلحة، بيّن أن اللجنة تسعى من أجل تنفيذ المهام، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد، في الوقت الذي يرغب فيه الجميع بإنجاز المهمة.

وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة وعملية تأمينها، علق قائلاً إن اللجنة تعمل على عملية توحيد المؤسسة العسكرية في أقرب وقت، وحال عدم تحقق المهمة قبل الانتخابات فإن اللجنة بالتنسيق مع البعثة لديهم بدائل لعملية التأمين.

وشدد على أن “المناطق التي تتواجد فيها القوات المسلحة مؤمنة بشكل كامل وجاهزة لإجراء الانتخابات، إلا أن الإشكالية تتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة”.