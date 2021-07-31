سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، أنه يمكن حضور 13 ألف مشجع في مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي ستجمع بين تشيلسي وفياريال الشهر المقبل، في بلفاست بإيرلندا الشمالية.

وسيلتقي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا مع فياريال بطل الدوري الأوروبي في 11 أغسطس المقبل، ولن يسمح للجماهير بدخول الملعب إلا بعد إظهار سلبية اختبار فيروس كورونا.

وذكر “اليويفا” أن التقدم بطلبات للحصول على تذاكر المباراة بدأ بالفعل، وأضاف أن حاملي التذاكر، يتطلب منهم تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا لدخول الملعب، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التي تتبعها الدولة، فيما يتعلق بكورونا.

وأضاف “اليويفا” أنه في حالة تجاوز الطلب على التذاكر المتاحة للبيع، من الممكن تعديل العدد وفقا لقرارات السلطات المحلية.

ويتنافس على رفع كأس السوبر الأوروبي سنويا الفائز في دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي.

وكان فياريال قد فاز بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتأهل لخوض مباراة السوبر أمام تشيلسي الذي توج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بفوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.

يذكر أن بايرن ميونخ الألماني هو حامل لقب السوبر الأوروبي عام 2020 على حساب إشبيلية الإسباني.

المصدر: uefa.com