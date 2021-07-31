ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن المقترح الذي قدمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مؤخراً بشأن الانتخابات وزيادة عدد الدوائر والمقاعد الانتخابية، لم يقدم من جهات التفاوض فمثل هذه القوانين يطرحها المشرع والآن المشرع في ليبيا وحسب الاتفاق السياسي هو بين مجلسي النواب والدولة في وضع قانون الانتخاب وتوزيع الدوائر.

بن شرادة اعتقد في تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما “وتابعته صحيفة المرصد أن مقترح المفوضية سيبقى مقترح ولن ينال رضى الأطراف لأن المشكل الليبي هي خلاف ما بين الليبيين على قاعدة دستورية وتوزيع الدوائر بالتالي يجب الاتفاق عليها حزمة واحدة للوصول إلى يوم الاستحقاق بتاريخ 24 ديسمبر.

وأضاف “ولكن مع ما يحدث الآن بين الأطراف الليبية يعطل الهدف وهو انتخابات 24 ديسمبر ولا يعمل على الخطوات التي توصلنا له، ما حصل اليوم من جانب رئاسة البرلمان عندما ناقشت القاعدة الدستورية وتوزيع الدوائر منفردة هذا لا يمكن ويعطي مؤشر أن من يفعل ذلك هو يعرقل انتخابات 24 ديسمبر ولا يريدها”.

ورأى أن الإشكالية ليست في مقترح المفوضية فهي اجتهدت وخرجت بهذا الطرح لكن المشكلة فيمن قبل المقترح أي مجلس النواب مع العلم أنه سيناقش المقترح غداً الاثنين وفقاً لحديثه، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن البرلمان طلب من المفوضية تقديم المقترح.

كما أكد على أنه لا يمكن أن يصدر المقترح من مفوضية الانتخابات أو من أي طرف أحادي، مضيفاً “المقترح لرئيس المفوضية هو لم يأتي من كيفه بل جاء بناء على طلب من البرلمان وبعد تقديمه له يجب مناقشته مع مجلس الدولة لأن الاستحقاق الانتخابي يهم الجميع. لماذا يوجد لجنة الـ 75 واجتماعات روما وغيرها إذا كان البرلمان سيقوم بكل شيء! يجب أن يفهم عقيلة صالح أنه يجب إتفاق جميع الأطراف على القاعدة الدستورية وتوزيع الدوائر الي يعتبر عبثي” بحسب قوله.