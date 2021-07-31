ليبيا – هنأ رئيس لجنة 5+5 المكلفة من المجلس الرئاسي أحمد بوشحمة كافة الليبيين بفتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت – مصراتة لينهي معاناة عاشها المواطنين منذ اكثر من عام ونصف ، متمنيا من كافة الجهات والمؤسسات بتقديم كافة الاحتياجات الضرورية والإنسانية لكل المدن .

بوشحمة وفي تصريح خاص لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت خلال – الاحتفال الذي أقيم اليوم الجمعة بمنطقة الخمسين غرب مدينة سرت قال: إن بلادنا تمر بأزمة صحية متعلقة بالانتشار الكبير لفيروس كورونا ونتمنى من كافة الجهات الرسمية في الدولة العمل على توفير كافة الاحتياجات الطبية من لقاحات ومستلزمات طبية.

وأضاف ان اللجنة العسكرية المشتركة مازالت تواصل العمل المناط بها حتى بعد فتح الطريق الساحلي فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية ، مشيرا الى انه تم التواصل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا “كوبيت” من اجل المساعدة في التواصل مع الدول ذات العلاقة والتي لديها مرتزقة وقوات على الأراضي الليبية للعمل على إخراجها .

وبين ابوشحمة ان فرق الهندسة العسكرية وفرق نزع الألغام لازالت تواصل عملها في المسح الشامل لنزع الألغام لتأمين حركة المواطنين المسافرين ومربي الابل والاغنام جنوب الطريق الساحلي.