طوكيو – أحرزت روسيا الميدالية الذهبية في مسابقة مبارزة السيف، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020” اليوم السبت.

وجاء تتويج الفريق الروسي بعد فوزه 45-41 في النهائي على نظيره الفرنسي الذي اكتفى بالميدالية الفضية.

وأحرز الميدالية البرونزية الفريق الكوري الجنوبي بفوزه في مواجهة تحديد المركز الثالث على نظيره الإيطالي بنتيجة 45-42 .

وتمكن الفريق الروسي المكون من الرباعي صوفيا بيليكايا وصوفيا بوزدنياكوفا وأولغا نيكيتينا وسفيتلانا شيبيليوفا من إهداء الميدالية الذهبية الـ11 لروسيا، التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

يذكر أن فريق روسيا للسيدات أحرز أمس الأول الميدالية الذهبية في مسابقة المبارزة “سلاح الشيش”.

المصدر: rsport.ria.ru