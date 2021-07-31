روسيا – أكد سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية غينادي أسكالدوفيتش، إن روسيا مستعدة لاستقبال وضمان الإقامة الآمنة للمراقبين الدوليين خلال الانتخابات المقبلة لنواب مجلس الدوما.

وأضاف السفير، في تصريح تم نشره على موقع الوزارة: “تعرب روسيا عن استعدادها لاستقبال وضمان الإقامة الآمنة للمراقبين الدوليين وتوفير لهم كل الشروط التنظيمية والفنية والقانونية اللازمة لهم لأداء مهامهم”. وذكر السفير أنه تم ويجري وسيتم إرسال الدعوات إلى عدة مئات من المراقبين الدوليين.

ويأمل الجانب الروسي، باستقبال مراقبين من منظمات دولية مختلفة، من بينها رابطة الدول المستقلة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والجمعية البرلمانية لاتحاد بيلاروس وروسيا، والجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود وغيرها.

في هذا العام، سيجري التصويت في مجلس الدوما، بالإضافة لانتخابات إقليمية ومحلية أخرى، في يوم التصويت الموحد في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي