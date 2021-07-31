قيادي في حزب “تحيا تونس”: “البرلمان كان يضم عصابة من 7 أشخاص يتحكمون في دواليب الدولة”

قيادي في حزب “تحيا تونس”: “البرلمان كان يضم عصابة من 7 أشخاص يتحكمون في دواليب الدولة”

تونس – أكد القيادي في حزب “تحيا تونس” وليد الجلاد في حديث متلفز، إن ما حصل في البلاد في الـ25 من يوليو كان نتيجة حتمية لمسار خاطئ للطبقة السياسية بعد الثورة.

وشدد الجلاد على أن حزبه كان قد دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة استقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، واصفا ترؤسه للبرلمان بـ”أكبر أخطاء النهضة”.

وأضاف أن “مكتب المجلس كان عصابة متكونة من 7 أشخاص تتحكم في دواليب الدولة وتتعدى يوميا على النظام الداخلي وتتعسف على الدستور الذي تتباكى عليه اليوم”.

وقال: ”ما قام به رئيس الجمهورية كان من الممكن أن تقوم به أطراف أخرى”، معتبرا أن وصف قرارات قيس سعيد بـ’الانقلاب” خطأ كبير.

وطالب بضرورة عدم دفع رئيس الجمهورية إلى الخطأ عبر تأمين المسار الذي انتهجه حتى لا يحيد عن الاستجابة لمطالب الشعب التونسي عبر وضع خارطة طريق واضحة.

وقال: “يا ليت لو نعود إلى فترة 2010 على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على الحقوق والحريات”.

وأكد أن حزب “تحيا تونس” لا يرى مانعا من تشكيل رئيس الجمهورية حكومة دون استشارة الأحزاب.

المصدر: “موزاييك أف أم”