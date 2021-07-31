ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي إن نجاح لجنة 5+5 في فتح الطريق الساحلي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح.

لنقي أشارت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إلى الحاجة لاستثمار هذه الخطوة في حلحلة الانسداد الموجود على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأضافت” لذلك أجدد دعوتي لاعادة هيكلة العملية السياسية بربط المسارات الثلاث (العسكري والسياسي والاقتصادي) والتوقف عن مقاربة بعثة الأمم المتحدة للأزمة الليبية بمقاربة الجزر المنفصلة (siloing)”.

وتابعت:”يوفر المساران العسكري والإقتصادي ضمانات للعملية الانتخابية كفيلة بعلاج الانسداد في المسار السياسي الذي نشهده اليوم. ومن ثم لابد من ربط المسارات لضمان انعقاد الانتخابات العامة في موعدها المقرر لها حسب خارطة الطريق والقبول بنتائجها في اليوم التالي. حانت ساعة الميثاق الوطني”.