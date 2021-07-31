ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق على أنه لا سيادة لدولة دون سيادة لشعبها، مشيراً إلى أن فتح الموانئ، والمطارات وتيسير الرحلات الجوية، والطرقات لتسهيل تنقل المواطنين والبضائع بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني كان من أولويات اتفاق استئناف وتصدير النفط الذي تم الاعلان عنه في 18 سبتمبر 2020.

معيتيق أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “وبعد عام ونيف من مبادرتنا وقف الحرب واتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، قد بدأت تؤتي أُكُلَهَا. إن العمل على تحقيق البنود السبع للاتفاق الاقتصادي الذي أخترناه مع ثلة من الوطنيين الخيرين كقاطرة للمصالحة الوطنية قد مهد إلى استقرار سياسي وأمني واقتصادي في ليبيا، ونجح في توحيد مؤسسات الدولة وعودة الوئام المجتمعي”.

ودعا معيتيق جميع الوطنيين الخيرين إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت للشعب الليبي منذ العام الماضي، وتكاتف العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 من أجل بناء الدولة الليبية الثالثة التي تنعم بالاستقرار والأمن والازدهار .