كوريا ش – أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المحكمة الاتحادية في نيويورك أصدرت حكما بمصادرة الناقلة “M/T Courageous”، لمشاركتها بنقل المشتقات النفطية لكوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان لها: “الناقلة تتسع لـ2734 طنا، وتستخدم في عمليات تسليم غير مشروعة للمنتجات البترولية من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ويتم في النهاية توجيه الشحنات إلى ميناء نامبو الكوري الشمالي”.

وأضافت: “المواطن السنغافوري كويك كي سينج، اشترى الناقلة بأكثر من 500 ألف دولار لاستخدامها في عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى بقيمة 1.5 مليون دولار ومنها إلى سفينة كورية شمالية”.

وتابعت: “استخدمها كذلك، بغرض السفر إلى ميناء كوريا الشمالية نامبو في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على بيونغ يانغ”.

وذكر البيان أن “كويك لا يزال طليقا ومتهما بالتآمر للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية، ومؤامرة غسل الأموال التي تضمنت مدفوعات متنوعة بالدولار تمت معالجتها من خلال حسابات في الولايات المتحدة لشراء النفط”.

وأوضحت الوزارة أن “بين أمور أخرى، توقفت السفينة لمدة أربعة أشهر بين أغسطس وديسمبر 2019، وبشكل غير قانوني عن إرسال المعلومات المتعلقة بموقعها، وخلال هذه الفترة أظهرت صور الأقمار الصناعية أنها شاركت في عملية نقل من سفينة إلى أخرى لأكثر من 1.5 مليون دولار من النفط إلى سفينة كورية شمالية (Saebyol)، والتي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.

يشار إلى أن السفينة تمت مصادرتها في البداية من قبل السلطات الكمبودية في مارس عام 2020 بموجب مذكرة أمريكية، وأعقب ذلك صدور شكوى مصادرة مدنية عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك.

المصدر: “وزارة العدل الأمريكية”