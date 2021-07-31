ليبيا – أصدر وزير الصحة بحكومة الوحدة أمس الخميس تعليماته العاجلة والمباشرة بشأن متابعة حالة اللاعبين بالمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، بعد إصابتهم بالملاريا، عقب مشاركتهم في البطولة الأفريقية والتي أقيمت في دولة نيجيريا.

إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة تواصلت بحسب ما ذكر مكتب إعلام وزارة الصحة مع أهل اللاعب الصادق إبراهيم الصادق أمس الخميس، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لعلاج اللاعب، من خلال التواصل المباشر والعاجل مع رئيس المكتب الصحي في دولة تركيا، الذي بدوره استكمل كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وسريع.

وأشارت الوزارة إلى أنه وفور وصول طائرة الإسعاف إلى مطار إسطنبول الدولي، تم نقل الحالة مباشرةً إلى إحدى المستشفيات الموجودة في الساحة التركية، وادخاله غرفة العناية الخاصة لتلقي الخدمات الطبية.

وفي سياق متصل، تم التنسيق المباشر بين مجلس الوزراء والسفارة لإتخاذ كافة الإجراءات بشأن علاج باقي اللاعبين في إيطاليا، وفي انتظار إتمام إجراءات التأشيرة وأخذ إذن هبوط الطائرات على الأراضي الإيطالية.