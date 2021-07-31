السودان – وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إلى الخرطوم امس في زيارة رسمية تستغرق يومين حاملا رسالة إلى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ولدى وصوله التقى العمامرة نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، وقال في تغريدة له عبر صفحته على “تويتر” إنه يتطلع إلى جلسة العمل معها وكذلك إلى اللقاءات مع السلطات العليا لجمهورية السودان.

ومن المقرر أن يلتقي العمامرة خلال زيارته بالبرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الجزائري وصل إلى السودان آتيا من إثيوبيا حيث أجرى محادثات مع مسؤولين إثيوبيين وطلب وزير الخارجية الإثيوبي من منه إقناع السودان بحل مشكلته الحدودية مع إثيوبيا سلميا وفق الآليات المشتركة القائمة والامتناع عن استخدام القوة لأنه لن يحل المسألة وديا.

المصدر: RT