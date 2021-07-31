روسيا – أكد مكتب Census Bureau، إن توريد السلع الروسية إلى الولايات المتحدة، نما خلال خمسة أشهر من 2021 بمقدار مرة ونصف ووصل إلى ما يقرب من 11.5 مليار دولار.

ونقلت صحيفة RBC عن التقرير، أن حجم واردات الوقود المعدني والنفط والمنتجات البترولية، ازداد بأكثر من ثلاثة أرباع، ووصل إلى قيمة 6.7 مليار دولار. ونما استيراد المعادن والأحجار الثمينة وشبه الثمينة من روسيا بمعدل مرة ونصف تقريبا – 1.6 مليار دولار. وزاد استيراد الأسمدة بأكثر من الثلث، فيما زاد استيراد الحديد والفولاذ بمقدار الربع.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إحصاءات الاستيراد الأمريكية، وجود زيادة في الاستيراد من روسيا لبعض البضائع من غير الخامات، ومن بينها سلطعون القنفذ على سبيل المثال.

ويربط بعض الخبراء، زيادة حجم الاستيراد الأمريكي من روسيا، بارتفاع أسعار السلع والخامات في السوق العالمية.

المصدر: نوفوستي