تركيا – أفادت صحيفة “صباح”، إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إزمير التركية، نشروا مقاطع فيديو لوميض في سماء الليل، مما يشير إلى سقوط نيزك أو قطعة نفايات فضائية.

ووفقا للصحيفة التركية، لاحظ سكان المدينة التركية ظهور وميض في السماء عند الساعة 1.54 (يتطابق مع توقيت موسكو). ولم تعلق السلطات المحلية بعد، على سقوط النيزك المزعوم.

وأثارت هذه الظاهرة، على خلفية استمرار حرائق الغابات في تركيا، العديد من التعليقات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعية. على سبيل المثال، قال المستخدم أيهان تولون: “سقط نيزك في إزمير. وبات الدور الآن على غزو الكائنات الفضائية وظهور الزومبي”.

المصدر: نوفوستي