روسيا – أفادت وزارة الطاقة الروسية، في بيان امس بأن روسيا والإمارات اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن طاقة الهيدروجين.

وجاء في البيان: “اتفقت روسيا والإمارات في سياق المشاورات المشتركة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول القضايا المتعلقة بطاقة الهيدروجين وضمن المجموعة ستعمل الدولتان على تطوير التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين”.

وأشار البيان إلى أن أولى المشاروات الروسية الإماراتية حول التعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية عقدت بحضور نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، ووكيل وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة الإماراتي شريف العلماء، وبمشاركة نائب وزير الصناعة الروسي ميخائيل إيفانوف، كما حضرها ممثلون عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين.

ووفقا لوزارة الطاقة الروسية، فقد أشار سوروكين، خلال المشاورات، إلى أن موسكو وأبو ظبي لديهما كل الفرص لتصبحا رائدتين في التحول القادم لسوق الطاقة العالمي، حيث سيلعب الهيدروجين دورا حاسما في ضمان انتقال فعال للطاقة.

وفي وقت سابق، كشفت وثيقة حكومية أن روسيا تخطط لتطوير قطاع الهيدروجين لتصل قيمة صادراته بحلول العام 2050 إلى مستوى 100 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي