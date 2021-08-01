ليبيا – عقد في مقر مديرية أمن سرت أمس السبت اجتماع برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد “علي النويصري” عضو لجنة الترتيبات الأمنية بلجنة 5 + 5 العسكرية.

وحضر الاجتماع وفقًا للمركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة مدير أمن سرت العميد “جمال عطا الله” ومساعد الشئون الأمنيه العميد “الصديق بن سعود” والعقيد “المهدى البيانكو” عضو لجنة الترتيبات الأمنية، وعدد من الضباط المكلفين بلجنة الترتيبات الأمنية.

وتناول الاجتماع التنسيق الأمني وتأمين الطريق الساحلي وتقديم الخدمات للمواطنين، والوقوف بكل حزم وقوة ضد كل من تسول له نفسه العبث والإخلال بالأمن على الطريق العام.

وعقب الاجتماع، قام مدير الإدارة بزيارة ميدانية لكافة التمركزات الثابتة والنقاط المتحركة للوقوف على المشاكل التي تعترض سير العمل، وإيجاد الحلول لها بما يضمن تحقيق افضل النتائج.