ليبيا – قالت جيلينا أباراك رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة إن المتعاقدين الخاصين المدربين والمسلحين بشكل جيد من روسيا وسوريا والسودان وتشاد، العاملين في ليبيا وبعضهم يستوفي معايير المرتزقة، يمكن أن يؤثروا سلباً على أمن واستقرار دول أخرى في المنطقة بحسب قولها.

أباراك أشارت وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية إلى أن استمرار تجنيدهم ووجودهم في ليبيا بعد 9 أشهر من وقف إطلاق النار يعوق التقدم في عملية السلام، ويشكل عقبة أمام الانتخابات المقبلة دون أن تنقل الوكالة التركية أي حديث عن أكثر من 10 الاف مرتزق نقلتهم بلادها من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة لدعم مسلحي الوفاق في مواجهة القوات المسلحة.

وطالبت برحيل المرتزقة والجهات الفاعلة المرتبطة بهم على الفور، مشددةً على أهمية وجود وقف فوري لنقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى ليبيا.

وذكرت أنه “في ملتقى الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة اتفق المشاركون على خريطة طريق لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية وذات مصداقية وشاملة في 24 ديسمبر 2021”.

كما أردفت “إذا كانت الانتخابات ستُجرى في ديسمبر 2021 كما هو مقرر، فيجب أن يكون الليبيون قادرين على القيام بهذه العملية في بيئة آمنة، ووجود هذه الجهات الفاعلة يعوق ذلك”، مناشدةً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة للمساعدة في هذه العملية.