السودان – أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان انفتاح بلاده على الاستثمارات الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات له خلال استقباله في الخرطوم وفدا أمريكيا يضم نوابا سابقين في الكونغرس ورجال أعمال.

وقال البرهان إن بلاده على استعداد لتطوير علاقات التعاون والصداقة مع واشنطن، مؤكدا أن “أبواب السودان مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية التى تعود بالفائدة المشتركة لمصلحة البلدين”.

من جانبه، قال مارك سيلغادر عضو الكونغرس السابق، إن الوفد الأمريكي لمس رغبة وإرادة من البرهان للعمل على إنجاح الفترة الانتقالية واستكمال عملية السلام في السودان.

فيما قال ريتشارد ديك سوايت عضو الكونغرس الأمريكي، إن هناك عددا من الشركات الأمريكية الجديدة الراغبة في الاستثمار بالسودان، بعد “التغيير الحقيقي الذي تشهده البلاد على مستوى الحكومة والمجتمع، والرغبة القوية في التعاون والشراكة مع والولايات المتحدة”.

المصدر: “سونا”