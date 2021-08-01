اليمن – أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا امس استعادة مواقع استراتيجية من جماعة “أنصار الله” الحوثية، إثر معارك جنوبي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: “الجيش نفذ بإسناد من قبليين موالين له هجوما مضادا على مقاتلي الحوثيين في ميمنة جبهة بقثة بمديرية رحبة جنوب مأرب، دارت على إثره معارك سيطر خلالها على جبل الأبزخ الاستراتيجي”.

وأضاف المصدر أن المعارك التي تزامنت مع شن التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتحركات لـ”أنصار الله”، أسفرت عن سقوط نحو 9 قتلى و22 جريحا من الجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من مسلحي الحوثيون كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة المشجح غرب مأرب إلى كمين محكم واستهدفتها، موقعة قتلى وجرحى في صفوفها.

المصدر: “سبوتنك”