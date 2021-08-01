ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس السبت لقاءً حواريًا مع ممثلي منظمات المجتمع المدني من جميع مدن ليبيا، شارك فيه وزراء الشؤون الاجتماعية، والشباب، والثقافة والتنمية المعرفية، والدولة لشؤون المرأة، والناطق بإسم الحكومة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني المهم كحلقة وصل بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، ودورها المكمل في إيصال الخدمات لمستحقيها، وكذلك الدور المهم خلال مرحلة الانتخابات المرتقبة نهاية هذا العام، بتشجيع المواطنين على التسجيل والمشاركة، والرفع من وعيهم الانتخابي.

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى آراء الحضور عن التحديات والمشاكل التي تواجه عمل منظماتهم، وعن ضرورة تنظيم القطاع بما يضمن فاعليته واستقلاليته.

وأكد الحضور على ضرورة توحيد مفوضية المجتمع المدني، وأخد ملاحظاتهم حول مسودة اللائحة التنظيمية لعمل منظمات المجتمع المدني بعين الاعتبار، لتعديلها واعتمادها في أقرب وقت ممكن.