ليبيا – تدارس وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي مع آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركن الغضب” و وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى سبل تنسيق العمل المشترك.

بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الجانبين بحثا وضع آلية لتنسيق العمل الديبلوماسي بين الوزارتين وآلية استقبال السفراء والديبلوماسيين من قبل وزارة الصحة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالخصوص.

وتابع البيان: إن الزناتي وعيسى ناقشا أيضًا وضع آلية عمل مشتركة لتسهيل إجراءات الاستجلاب وضبط وترتيب الجوازات الديبلوماسية من خلال أخذ الموافقة المباشرة من رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وآلية ترتيب عمل الملحقيات الصحية والعمل على تنظيم مؤتمرات دولية.

وتم خلال اللقاء مناقشة مراجعة وتفعيل الاتفاقات الصحية عن طريق وزارة الخارجية ومساهمة الأخيرة في تقديم كافة المساعدات لوزارة الصحة.