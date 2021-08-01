ليبيا – زعم المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي أن أي انتخابات يشارك خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) في الترشح فيها أو تشرف ما وصفها بـ” عصاباته” عليها، هي انتخابات صورية لا شرعية لها.

الساعدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس السبت أضاف: “بالله مجرم مثل حفتر، سبق أن عزَل عمداء بلديات منتخَبين ونصَّب حكامًا عسكريين بدلًا عنهم، ما هو الشكل المتوقع للانتخابات التي ستجرى في المناطق التي تسيطر عليها ميليشياته؟ لا سيما وأنه ميت على السلطة ومعمي بشهوة الحكم”.