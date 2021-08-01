الولايات المتحدة – أعلن المجلس العالمي للذهب، الاحد، ان العراق تراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم من المعدن النفيس، مبينا ان اليابان اشترت أكبر كمية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر آب لعام 2021 واطلعت عليه /مال واعمال AN/، ان “العراق قام ببيع 100 كيلو من الذهب لتصبح حيازته منها 96.3 طنا بعد أن كانت 96.4 طنا وهو يمثل 9.1 % من باقي احتياطاته الاخرى”.

واضاف ان “العراق لم يشترِ الذهب منذ شهر أيلول من عام 2020 عندما اشترى كمية قليلة بلغت 0.1 طنا، فيما اشترى 6.5 طنا في أيلول 2018”.

واوضح ان “العراق تراجع مرتبة واحدة ليصبح بالمركز 39 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بالعالم”، مبينا ان “البرازيل تمكنت من شراء ما مقداره شراء 41 طنا خلال الشهر الماضي لترفع مرتبتها من 42 الى 32 عالميا”.

ولفت إلى ان “الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في أكبر احتياطي للذهب بالعالم بمقدار 8.133 ألف طن، تليها ألمانيا بمقدار 3.359 الف طن، فيما تذيلت القائمة اليمن بمقدار 1.6 طن تسبقها هايتي بمقدار 1.8 طن”.

وكالات