الفنزويلية روخاس تفوز بذهبية الوثب الثلاثي برقم عالمي

طوكيو – أحرزت الفنزويلية يوليمار روخاس الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب الثلاثي للسيدات، اليوم الأحد، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في اليابان “طوكيو 2020”.

وسجلت روخاس رقما قدره (15.67) متر، محطمة بذلك الرقم القياسي العالمي، الذي صمد منذ عام 1995.

وحصلت البرتغالية باتريشيا مامونا على الميدالية الفضية، برقم قدره (15.01 م)، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الإسبانية آنا باليتيرو، التي قفزت مسافة (14.87 م).

كما حطمت النجمة الفنزويلية الرقم القياسي الأولمبي أيضا، في محاولتها الأولى في نهائي المسابقة، عندما قفزت مسافة (15.41) متر.

وأهدت يوليمار روخاس (25 عاما) الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى لبلاده في هذه الدورة.

يذكر أن الفنزويلية قد توجت بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016، إضافة إلى لقبين في بطولة العالم عام 2017 في لندن، و2019 في الدوحة.

كما فازت بلقبين في بطولة العالم داخل القاعات في بورتلاند عام 2016 وبرمنغهام عام 2018، وسجلت أفضل رقم شخصي لها (15.43) متر، في مايو الماضي داخل القاعات، معادلة به أفضل رقم شخصي لها في المنافسات المفتوحة، الذي سجلته في أندوخار بإسبانيا.

المصدر: وكالات