القدس – أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن “قوات الاحتلال قمعت مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس بالضرب والمياه العادمة، عشية جلسة في المحكمة العليا للنظر بقضية الحي”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال أغلقت مدخل حي الشيخ بالسواتر الحديدية، وانتشرت القوات الخاصة على طول المدخل ومنعت الدخول إليه باستثناء ساكنيه، وفور بدء الهتاف ضد قرارات الإخلاء، قامت القوات بملاحقة المتظاهرين واعتدت عليهم بالضرب والدفع حتى ابعدتهم باتجاه الشارع الرئيسي”.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مقدسيين وأخضعتهم للتفتيش الميداني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق الإغلاق الإسرائيلي للحي، ومحاولة تفريق المحتجين.

المصدر: “معا” + RT