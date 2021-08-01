وزارة الداخلية وفي بيان لها نشر عبر مكتبها الإعلامي قالت: إنه تم فتح محضر جمع استدلال والانتقال إلى مستشفى المرج لسماع أقوال المسعفين حول الواقعة، وعرض الأوراق على النيابة العامة التي أمرت بعرض الأمر على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة بعد التأكد من وجود إصابات بالجثمان.

وأشارت الوزارة إلى أن الطبيب الشرعي أكد بتقريره الطبي المبدئي أن الحالة ليست “انتحار” بواسطة الشنق، مما جعل أعضاء البحث الجنائي يقومون بتكثيف تحرياتهم لجمع المعلومات والاستدلالات، حيث قاد التحقيق إلى ضبط شقيق المجني عليه المدعو (ن.ف) الذي اعترف بقتل أخيه بضربه بواسطة أداة حديدية، والقيام بوضع الحبل على رقبته والصراخ للفت انتباه المحيطين منه، وادعى حالة انتحار أخيه.

وزارة الداخلية أكدت بأنها قامت بكافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة أوراق المحضر الى النيابة العامة.