ليبيا – قال عميد بلدية سرت مختار المعداني إن فتح الطريق الساحلي جاء بعد اجتماعات متتالية وجهود مكثفة بذلتها لجنة (5+5) العسكرية، وفتحها سيرفع المعاناة عن المواطن الكادح بشكل حقيقي.

المعداني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت، أضاف: “رصدنا فور فتح الطريق الساحلي حركة كثيفة للسيارات الصغيرة والكبيرة امتدت لكيلومترات، لأن المواطنين كانوا في ترقب لفتحها”.

ولفت إلى أن أهالي سرت وسكانها سيقطعون الآن 200 كيلو متر فقط وصولًا لمصراتة بدلًا من 800 كيلو متر، و800 كيلو متر وصولًا لطرابلس بدلًا من 1400 كيلو متر، كانوا يقطعونها سابقًا ويمرون خلالها بـ 14 بوابة.

وأعرب عن تفاؤله بجهود لجنة 5+5 العسكرية بتكثيف جهودها حتى إخراج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا، لأن حرية المواطن وحركته لن تكتمل بوجود أجانب فوق التراب الليبي .

وأشار إلى أن السيولة متوفرة بشكل جزئي في مصارف سرت؛ إلا أن فرع مصرف ليبيا المركزي في سرت ما زال مقفلًا منذ 5 أعوام، مناشدًا محافظ المصرف المركزي التدخل لفتحه.

وتوقع دخول الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية بقوة 350 ميغا وات على الشبكة خلال أسبوعين، وذلك بعد إكمال صيانتها من قبل فريق الخبراء الهندي.

المعداني أكد وجود صيانات لخطوط الجهد العالي في منطقة زمزم ومناطق الاشتباكات سابقًا حيث سيمهد ذلك لربط الشبكة العامة للكهرباء الشرقية بالغربية بعد أعوام من انفصالها، على حد قوله.