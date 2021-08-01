ليبيا – قام وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف بزيارة إلى بلدية بنغازي التقى خلالها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري؛ حيث تم مُناقشة سير العملية التعليمية في بلدية بنغازي والإجراءات التي تقوم بها الوزار.

المقريف أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم على أهمية العمل على إخلاء جميع المقرات التابعة للتعليم المُستغلة من جهات أخرى، وإنشاء العديد من المدارس، وتوفير المُستلزمات التعليمة والتركيز على مرحلة رياض الأطفال.

بدوره، استعرض رئيس المجلس التسييري للبلدية الأعمال التي قامت بها بلدية بنغازي خلال هذه الفترة المُتمثلة في صيانة عدد (76) مدرسة، وإنشاء خمسة مدارس نموذجية؛ إضافة إلى توفير مقاعد مدرسية والعديد من احتياجات النشاط المدرسي خلال الفترة الماضية .

هذا وأثنى وزير التربية والتعليم على الجهد المبذول من قِبل بلدية بنغازي في مجال دعم قطاع التربية والتعليم، مُشيدًا بمستوى التنسيق ما بين بلدية بنغازي ومراقبة التربية التعليم بالبلدية.