ليبيا – رحب مدير عام صندوق إعمار سرت امراجع ميلاد بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد بغربها.

امراجع وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأنباء الليبية “وال” بالمدينة عقب الاحتفال بفتح الطريق الساحلي بمنطقة الخمسين غرب سرت، ثمن كافة النتائج والجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة الترتيبات الأمنية، والتي تمت بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

كما أشاد بكافة الجهود التي قامت بها القيادات الأمنية والأجهزة الـمنية التي تعاونت وساهمت في تأمين أعمال صيانة الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراته.

وأكد امراجع أن ليبيا وحدة واحدة، وأن لم شمل أبناء الوطن هو الغاية والهدف حتى يتحقق الاستقرار والأمن في كافة ارحاء ليبيا.

وحول جهود أعمار مدينة سرت قال امراجع: القادم أفضل وافتتاح الطريق ستكون باكورة انجاز لصندوق إعمار سرت.