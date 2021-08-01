ليبيا – صرح رئيس قسم الإيواء بالعزل الصحي بمركز الأورام في مصراتة احميدة بادي أمس السبت أنه يوجد بالمركز نزلاء مرضى مصابين بفيروس كورونا أفراد من عائلة واحدة، حيث يوجد الأب والابنة، والزوج والزوجة، والأخت وأختها، والأم وابنتها.

بادي وفي تصريح لمكتب إعلام اللجنة العليا لإدارة الأزمة والإستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة قال: إنه يوجد بالمركز المصاب بالسرطان، وحالات غسيل الكلى، وحالات الجلطات، وأعمارهم متفاوتة بين 23 سنة إلى 90 سنة.

ونصح بادي بأخذ الاحتياطات اللازمة من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والإسراع في أخذ التطعيمات