لندن – رحلت ظهر اليوم السبت الفنانة الكويتية القديرة انتصار الشراح، بعد رحلة طويلة من العطاء أثرت خلالها الساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة.

وعانت الشراح خلال الأشهر القليلة الماضية من عارض صحي استدعى نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال علاجها، ولكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، قبل أن تفارق الحياة.

وكانت الفنانة الكويتية قد مرت بصعوبات صحية على مدر العامين الأخيرين وأجرت عدة عمليات جراحية وكانت تحاول العلاج في الخارج إلا أنها لم توفق في المرة الأولى في الولايات المتحدة قبل أن يتم توفيق أوضاعها لتلقي العلاج في لندن.

وتعتبر الشراح إحدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت و اشتهرت بأدوارها الكوميدية التي أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية.

ومن أهم أعمالها مسرحية “باي باي لندن” و “انتخبوا أم علي ” وبرنامج “فضائيات” و”أوبريت “بعد العسل” وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.

وهي من مواليد 1962 وبدأت العمل الفني في عام 1980.

المصدر: القبس+انستغرام+تويتر