بلينكن ولابيد يتفقان على العمل لإجراء تحقيق دولي في الهجوم على الناقلة الإسرائيلية

بلينكن ولابيد يتفقان على العمل لإجراء تحقيق دولي في الهجوم على الناقلة الإسرائيلية

واشنطن – أفادت الخارجية الأمريكية، بأن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد اتفقا على ضرورة إجراء تحقيق مشترك مع شركاء في حادث استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر عمان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له، إن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي أمس السبت الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية “ميرسر ستريت” خلال “مرورها سلميا بشمال بحر العرب”.

وأضاف البيان أن بلينكن ولابيد اتفقا على العمل مع بريطانيا ورومانيا وشركاء دوليين آخرين من أجل “التحقيق في الوقائع وتقديم الدعم والنظر في الخطوات المناسبة اللاحقة”.

ويوم الجمعة حمل لابيد إيران المسؤولية عن الهجوم الذي أودى بحياة بريطاني وروماني كانا على متن الناقلة، وقال إن الأمر يتطلب ردا قاسيا.

المصدر: وكالات