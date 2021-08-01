بلينكن يعقد اجتماعات افتراضية مع مسؤولين في دول جنوب شرق آسيا الأسبوع المقبل

بلينكن يعقد اجتماعات افتراضية مع مسؤولين في دول جنوب شرق آسيا الأسبوع المقبل

واشنطن – أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعات افتراضية مع مسؤولين بجنوب شرق آسيا الأسبوع المقبل، للتعبير عن مدى أهمية بلدان المنطقة بالنسبة لواشنطن.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لوكالة “رويترز”: “أعتقد أن ذلك إظهار واضح لالتزامنا تجاه المنطقة”.

وأضاف أن “تبرعات لقاحات كورونا للمنطقة تمثل عامل تغيير من ناحية الطريقة التي تظهر بها صورتنا”.

وتابع أنه “بحلول منتصف الأسبوع الجاري ستكون الولايات المتحدة قد تبرعت بـ23 مليون جرعة لدول المنطقة”.

المصدر: “رويترز”