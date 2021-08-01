بنشيتش تهدي سويسرا أول ذهبية أولمبية في التنس لفردي السيدات

بنشيتش تهدي سويسرا أول ذهبية أولمبية في التنس لفردي السيدات

طوكيو – أحرزت السويسرية بليندا بنشيتش الميدالية الذهبية الأولمبية في منافسات التنس لفردي السيدات ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020” في اليابان.

وجاء تتويج بليندا بنشيتش على حساب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(2-6) و(6-3) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، واستغرقت نحو ساعتين ونصف الساعة.

ودخلت بليندا بنشيتش (24 عاما)، الفائزة بأربعة ألقاب فقط في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، التاريخ كأول لاعبة سويسرية تفوز بالميدالية الذهبية لمسابقة التنس لفردي السيدات.

وسبق للسويسري مارك روسي أن فاز بذهبية التنس فردي الرجال في أولمبياد برشلونة 1992، والثنائي روجيه فيدرر وستان فافرينكا بذهبية منافسات زوجي الرجال في بكين 2008.

ولدى بنتشيتش فرصة في حصد ذهبية أخرى عندما تواجه مع مواطنتها فيكتوريا غولبيتش الثنائي التشيكي المؤلف من باربورا ستريتسوفا وكاترينا سينياكوفا، في نهائي زوجي السيدات، غدا الأحد.

المصدر: وكالات