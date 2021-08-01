ليبيا – توقع الرئيس التنفيذي لشركة “تاتنفت” الروسية للنفط والغاز نيل ماجانوف عودة نشاطها لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا في القريب العاجل.
الرئيس التنفيذي للشركة الروسية في تصريحات صحفية نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، أكد أن الشركة تنوي استكمال العمل الذي اضطرت للتوقف عنه، والذي دام قرابة تسع سنوات؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.
يشار إلى أن “تاتنفت” قد ناقشت مع المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو الماضي عودة استئناف الشركة لعملياتها من جديد في ليبيا، بتطوير القطعتين الاستكشافيتين بحوضي غدامس وسرت.