الرئيس التنفيذي للشركة الروسية في تصريحات صحفية نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، أكد أن الشركة تنوي استكمال العمل الذي اضطرت للتوقف عنه، والذي دام قرابة تسع سنوات؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

الرئيس التنفيذي للشركة الروسية في تصريحات صحفية نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، أكد أن الشركة تنوي استكمال العمل الذي اضطرت للتوقف عنه، والذي دام قرابة تسع سنوات؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.