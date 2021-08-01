تونس.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

تونس.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

تونس – أفادت إذاعة “موزاييك” التونسية بنقل رئيس مجلس النواب المجمّد ورئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي امس إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.

ومن جانبه كشف مكتب راشد الغنوشي عن الحالة الصحية للغنوشي، مؤكدا نقله إلى المستشفى مساء يوم السبت.

وقال المكتب في بلاغ إعلامي نشرته الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على “فيسبوك”: “تعرض الأستاذ راشد الغنوشي لوعكة خفيفة مساء يوم السبت 31 يوليو 2021، تنقل على إثرها للمصحة”.

وتابع المكتب بأن الغنوشي “غادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج”.

وفي 21 يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي: “تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة”.

يذكر أنه سبق للغنوشي أن خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام تونسية