العراق – أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي تعيين الهولندي ديك أدفوكات مدربا لمنتخب “أسود الرافدين”، لقيادته في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ” 2022″.

وجاء في البيان:”أنهت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقها الرسمي مع المدرب الهولندي ديك أدفوكات لتدريب منتخبنا الوطني خلفا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش”.

وأضاف: “تم الاتفاق الرسمي مع المدرب الهولندي في العاصمة الإسبانية مدريد بعد مفاوضات بين المدرب ورئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، على تدريب منتخبنا الوطني والذي سيباشر بعمله خلال الأيام المقبلة”.

وقال بنيان: “إن الاختيار وقع على أدفوكات بناء على سجله التدريبي الحافل بالخبرات سواء مع المنتخبات أو الأندية، وجاء اختياره بعد دراسة عدد من سير المدربين ومفاوضات مع عدد آخر، ثم وقع الاختيار في النهاية على المدرب الهولندي”.

وأضاف بنيان: “المدرب الجديد يعرف أهدافنا وخططنا التي ستبدأ بالتصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر ومشاركة المنتخب في كأس العرب وكأس الخليج، وسنبدأ إعداد المنتخب خلال الأيام القريبة تحضيرا للتصفيات المونديالية”.

وختم البيان: “أدفوكات من مواليد 27 سبتمبر عام 1947، ويعد أحد المدربين البارزين في الساحة الكروية الأوروبية والعالمية، حيث بدأ مشواره التدريبي بعمر 32 سنة. وقاد المدرب المخضرم المنتخب الهولندي في ثلاث مناسبات منفصلة، بالإضافة إلى فترات مع أندية (زينيت بطرسبورغ الروسي وفنربخشة التركي وسندرلاند الإنجليزي)، وعلى مستوى قيادة المنتخبات، فقد تولى أيضا مسؤولية قيادة صربيا وكوريا الجنوبية والإمارات إضافة إلى المنتخب الروسي”.

ويتألف الجهاز الفني المعاون لأدفوكات من زيليكو بتروفيتش (مدربا مساعدا) وكورنيليس بوت (مدربا مساعدا) وفلاديمير كرونيتش (مدربا للياقة بدنية) ورحيم حميد (مدربا مساعدا) وأحمد جاسم (مدربا لحراس المرمى) وعلي النعيمي (محللا فنيا).

المصدر: الاتحاد العراقي لكرة القدم