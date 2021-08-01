ليبيا – قال رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف إن الميليشيات لجأت إلى خطة بديلة (الخطة ب) من أجل عرقلة الانتخابات، وتحديدًا الرئاسية، عبر إحداث أزمة أمنية، وذلك بعدما تضمن بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن ليبيا التهديد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات.

شلوف أضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لن يجرؤ أي من قيادات تيار تحالف الفوضى والنهب على الجهر بعرقلته للانتخابات، أو على اقتراح أي فرضية تؤدي إلى تأجيلها، وإلا فإنه سيواجه، ليس بالعقوبات التقليدية، وإنما الإحالة للجنائية الدولية”.

وتابع أن ما يحدث في الزاوية حاليًا ومؤشرات توسع دائرة العنف والاحتراب الميليشياوي لتشمل مناطق أكثر في غرب ليبيا، وكل بدايات النزاع المسلح بين أطراف مسلحة في طرابلس، تؤشر إلى “محاولة بدء اضطراب أمني قبيل الموعد الانتخابي في غرب ليبيا، والذي سيمنع بالتالي إجراء العملية الانتخابية في كثير من المراكز الانتخابية غرب البلاد؛ مما يسبب خللاً ونقصاً في المخرج الانتخابي للبرلمان القادم”.

كما أن من أهداف هذه الفوضى الأمنية: “إفشال انتخاب رئيس الدولة، خصوصًا مع تركز الكتلة الانتخابية الأكبر في الغرب، وبالتالي تؤدي تلك الحالة إلى مجلس نواب ناقص الأعضاء، وعدم اكتمال الانتخابات الرئاسية”، بحسب قوله.

ودعا المسؤولين والرأي العام الداعم للانتخابات إلى الانتباه لهذا الخطر، وأيضًا مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للتحرك مبكرا لمنع “الخطة ب” لعرقلة الانتخابات، ولجم التحركات الميليشاوية التي تنفذ بإرادة “دولة إقليمية”.