ليبيا – قال المحلل العسكري محمد فرج إن فتح الطريق الساحلي هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، متمنيًا تنفيذ الخطوات الأخرى خاصة إخراج المرتزقة الأجانب.

فرج أشار في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أن ليبيا مقبلة على فترة مهمة جدًا، ومفصلية وعلى المجتمع الدولي تسهيل مهمة اللجنة العسكرية لتنفيذ بقية بنود وقف إطلاق النار للوصول إلى انتخابات دون ضغوط مسلحة.

وأضاف أن “جميع الأطراف ينظرون إلى فتح الطريق بترقب بعد انفتاح الغرب على الشرق ضمن إجراءات بناء الثقة؛ ما قد يسهل تنفيذ الخطوات التالية في اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي وصولًا إلى الانتخابات”.